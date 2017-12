Fußgängerin umgefahren

Langenhagen. Am Schildhof drängte eine Radfahrerin am Donnerstagabend gegen 19 Uhr eine 81-jährige Fußgängerin derart vom Weg ab, dass diese zu Fall kam und sich hierbei Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht zuzog. Die Radfahrerin entfernte sich unbekannt, nachdem sie Unbeteiligte gebeten hatte, sich um die Seniorin zu kümmern.