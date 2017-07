Gabelstapler gestohlen

Langenhagen. Zwischen 20.30 und 22 Uhr sind am Sonntag aus einer Lagerhalle an der Hanseatenstraße ein Gabelstapler und diverse Werkzeuge gesohlen worden. Täter verschafften sich über die gekippten Fenster der Sanitärräume Zugang. Sie gelangten durch mehrere Verbindungstüren in die Lagerhalle. Bei dem Gabelstapler handelt es sich um einen Toyota Tonero HST 35, Leergewicht 5.070 Kilo, Hubkapazität 3.500 Kilo,

Wert circa 30.000 Euro.

Der Gabelstapler musste für den Abtransport sehr wahrscheinlich in Betrieb genommen werden und auf einen Lkw (mindestens ein sogenannter 7,5-Tonner) verladen werden.