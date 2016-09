Gänseessen

Kaltenweide. Der Herbst ist da, obwohl man eher an den Sommer denkt bei diesen Temperaturen. Nichtsdestoweniger steht am Mittwoch, 28. Oktober, das alljährliche Gänseessen der AWO Kaltenweide an, das wie im vorigen Jahr in Visselhövede veranstaltet wird. Los geht es um 10.30 Uhr vom Feuerwehrgerätehaus. Nach dem Essen wollen die Teilnehmer noch die historische Altstadt in Celle besuchen. Anmeldungen nehmen Edeltraud Mittelstedt, Telefon (0511) 73 91 94 und Karin Reich, Telefon (0511) 73 74 94 entgegen.