Gänseessen

Kaltenweide. Es ist mal wieder so weit: Am Freitag, 27. Oktober, trifft sich die AWO Kaltenweide um 12.30 Uhr im Schützenhaus Kaltenweide zum opulenten Gänseschmaus. Anmeldungen bitte an Edeltraud Mittelstedt, Telefon (0511) 73 91 94.