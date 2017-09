Ganoven am Telefon

Langenhagen (ok). Enkeltrick und Schockanrufe: Die Polizei betreibt am Mittwoch, 4. Oktober, ab 17 Uhr Prävention gegen Ganoven am Telefon. Zum kostenlosen Vortrag in der St-Paulus-Gemeinde sind Gäste und Interessierte herzlich eingeladen.