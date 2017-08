Garagenfest

Engelbostel (ok). Ihr Garagenfest feiert die SPD Engelbostel am Sonnabend, 19. August, im Bäckerweg 8. Alle sind herzlich eingeladen. Auch für Kinder ist einiges vorbereitet worden. Es kann mit Fingerfarben und Kreide gemalt, Seifenblasen in verschiedenen Größen gezaubert und das Glück am Glücksrad versucht werden. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.