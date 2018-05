Garagenfest geplant

SPD lädt für 26. Mai am Bäckerweg ein

Engelbostel. "Es ist wieder soweit, wir wollen wieder auf dem Garagenhof am Bäckerweg 8 unser bewährtes Garagenfest von 15 bis 21 Uhr feiern", so die Ankündigung von Gudrun Mennecke von der SPD-Abteilung. Bürger sind herzlich eingeladen. Auch für Kinder wird es Programm geben: So kann mit Fingerfarben und Straßenkreide gemalt und am Glücksrad gedreht werden. Auch können Seifenblasen in verschiedenen Größen gezaubert werden. Für das leibliche Wohl ist neben Kaffee und Kuchen, leckerem Gegrillten, Salaten und Getränken gesorgt.