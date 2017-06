Gas ausgetreten

Langenhagen. Bei der Inbetriebnahme einer Gasflasche entündete sich am Sonntagnachmittag an der Godshorner Straße austretendes Gas. Bewohner meldeten den Brand umgehend der Regionsleitstelle. Unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Jens Heindorf ging ein Trupp mit einem Schnellangriff in den Garten vor. Die Flammen wurden von einem Truppmitglied abgelöscht, während des Zweite die Flasche zu drehte. Der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet.