Geänderte Öffnung

Kleiderkammer der Johanniter

Langenhagen. Im Juli und August gelten in der Johanniter Kleiderkammer, Ilmenauweg 8, veränderte Öffnungszeiten, die sowohl für Spender als auch für Empfänger gelten. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr; dienstags zudem von 15.30 bis 17.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Es gibt zwei Sonnabend-Termine, an denen von 10 bis 12 Uhr geöffnet ist: 1. Juli und 5. August.“Winterbekleidung können wir derzeit nicht annehmen”, bittet die Leiterin der Kleiderkammer, Jennifer Rihm, um Verständnis. Die Lager für Winterbekleidung seien voll. Dringend benötigt werde Sport- und Badebekleidung speziell für Kinder. Jennifer Rihm sagt: "Hier ist die Nachfrage im Augenblick besonders groß, was man angesichts der bevorstehenden Sommerferien ja gut nachvollziehen kann.”