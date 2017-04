Geänderter Service

Bürgerbüro und Kfz-Zulassung

Langenhagen. Die Stadtverwaltung plant die räumliche Zusammenlegung von Bürgerbüro und Kfz-Zuöassungsstelle im Rathaus für Mitte Mai. Da noch Umbauten in den Büros erforderlich sind, ist eine Schließung beider Servicebereiche am Donnerstag, 11., und Freitag, 12. Mai, vorgesehen. Dafür öffnen die vier Verwaltungsstellen in den Ortschaften Kaltenweide, Godshorn, Schulenburg und Engelbostel am Donnerstag, 11. Mai, von 8 bis 18 Uhr. Dort können die gleichen Anträge wie im Bürgerbüro gestellt und Meldeangelegenheiten erledigt werden. Beantragte Pässe können dort abgeholt werden, sofern dies unter der Telefonnummer (0511) 73 07 92 23 bestellt wurde. Am Freitag, 12. Mai, sind die Verwaltungsstellen in Kaltenweide und Schulenburg regulär von 9 bis 12 Uhr geöffnet.