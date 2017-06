Gebet zu Pfingsten

Langenhagen. Die Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33, lädt ein zum Gottesdienst um 10 Uhr am Pfingstmontag, 5. Juni. Ein Mitarbeiter des christlichen Hilfswerkes Open Doors predigt zum Thema „Christenverfolgung heute, Gottes unfassbare Wege“. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es noch einen Kurzvortrag über die Lage der Christen in der Welt. Nach dem Gottesdienst wird zum Gespräch und zum gemeinsamen Grillen im Garten der Elia Kirche eingeladen. Es steht ein Infotisch mit Broschüren und Material über die Arbeit des Vereins bereit.