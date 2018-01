Gebetswoche

Langenhagen. Die Allianzgebetswoche, in der Christen aus Landes- und Freikirchen zum Jahresanfang gemeinsam beten, steht unter dem Thema: „Als Pilger und Fremde unterwegs“. Sie findet auch in Langenhagen und Hannover statt, Interessierte aus Kirche und Freikirche sind dazu wie in jedem Jahr eingeladen. Montag, 15. Januar, um 17 Uhr ist Andacht und Gebet für die Stadt Langenhagen „Suchet der Stadt Bestes“ im VHS Gebäude Gegenüber vom Rathaus im VHS Treffpunkt, Raum zehn und um 19:30 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Eliakirche, Konrad-Adenauer-Straße 33 in Langenhagen Gebetsgottesdienst mit Kurzpredigt von Pastor Marc Gommlich. Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr ist Abschluss in der Marktkirche in Hannover. Infos zu allen Veranstaltungen unter www.ea-hannover.de.