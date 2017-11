Gedenktreffen

Godshorn (ok). Sie war die "gute Seele" des Godshorner Bades, sollte auch in der Wasserwelt beschäftigt werden. Dazu ist es nicht mehr gekommen, Gunda Schmedewitz ist vor Kurzem verstorben und in aller Stille beigesetzt worden. Ulfert Hinz schlägt jetzt ein Gedenktreffen im Café Hartmann an der Hauptstraße vor. Termin: Sonnabend, 9. Dezember, um 16 Uhr. Wer teilnehmen möchte oder eine andere Idee hat, melde sich bitte bei Ulfert Hinz unter der Telefonnummer privat@ulf-hinz.de.