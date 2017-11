Geflüchtete

Langenhagen (ok). Die Lage der Geflüchteten ist ein Schwerpunktthema in der nächsten Sitzung des Integrationsbeirats. Doris Lange, Leiterin des Sozialberatungsdienstes, wird berichten. Termin ist am Dienstag, 28. November, um 18.30 Uhr im Sitzungsraum I im Rathaus. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.