Geflüchtete mit Behinderung

Langenhagen (ok). Geflüchtete mit Behinderung und eine Station der FahrKulTour im Eichenpark sind zwei der Themen, die in der nächsten Sitzung des Integrationsbeirats behandlet werden. Sie findet am Dienstag, 9. Mai, ab 19 Uhr im Sitzungsraum I im Rathaus statt. Zu Beginn und im Anschluss haben Einwohnerinnen und Einwohner wie immer Gelegenheit, Anfragen an das Gremium und die Verwaltung zu stellen.