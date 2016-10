Gegen Barrieren

Langenhagen. Das nächste Treffen des Arbeitskreises Barrierfreiheit ist am Montag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße. Menschen, die mithelfen möchten, Barrieren in der Stadt abzubauen, sind eingeladen. Gesprochen wird über die Erfahrungen des Behindertenbeirates Wedemark, über die Mängelliste in Langenhagen und neue Aktionen. Kontakt: Telefon (0511) 72 27 33.