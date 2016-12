Gegen Oberkörper getreten

Langenhagen. Zu einer "gefährliche Körperverletzung" ist es am Sonnabend, gegen 21.30 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt am CCL, Marktplatz 5, gekommen. Laut Polizeimeldung ist ein 42-Jähriger zu Fall gekommen. Als er am Boden lag, traten drei Männer gegen seinen Oberkörper, verließen dann den Tatort. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt das hiesige Polizeikommissariat an: Telefon (0511) 109 42 15.