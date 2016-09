Gegen Otze und Ilten

Langenhagen (ok). Die Frauen des DJK Sparta Langenhagen treffen in ihrem nächsten Heimspiel am Sonntag, 2. Oktober, auf SV Hertha Otze; zwei Wochen später geht es dann gegen den MTV Ilten. Beginn am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr an der Emil-Berliner-Straße.