Gelbe-Sack-Abfuhr verschiebt sich

Langenhagen. Christi Himmelfahrt fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Deshalb fällt die Wertstoffabfuhr von Remondis am Vatertag, 25. Mai, aus. Dadurch verschiebt sich die Abfuhr der Gelben Säcke die restliche Woche jeweils um einen Tag: Die Donnerstagtour wird am Freitag, 26. Mai, die Freitagstour dann am Samstag, 27. Mai. vollständig nachgefahren. Die Gelben Säcke müssen bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden.