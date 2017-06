Geld kommt

Langenhagen (ok). Der Haushalt der Stadt Langenhagen wird am Mittwoch, 21. Juni, rechtskräftig. Im Klartext: Dann bekommen Vereine und Ehrenamtliche, die teilweise schon recht lange warten, ihr Geld. Bürgermeister Mirko Heuer kündigte in der jüngsten Ratssitzung an, dass der nächste Haushalt schon im März genehmigt sein soll. Dafür soll es eine Sondersitzung im Dezember geben.