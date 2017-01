Geld und Schmuck gestohlen

Krähenwinkel. Einbrecher waren am Donnerstag zwischen 18 und 19.20 Uhr an der Straße Im Rehwinkel am Werk. Sie hebelten ein Kellerfenster in einem Wohnhaus auf, drangen ein, durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 42 15. Wer verdächtige Beobachtung macht, soll umgehend die Rufnummer 110 wählen. Streifenwagen sind dann binnen kürzester Zeit vor Ort, Täter können in der Fahnung gefasst werden.