Geld und Schokolade

Langenhagen (ok). Hatten die Einbrecher Hunger? Auf jeden Fall ließen sie bei einem Einbruch in dei Kita "Eentje Rummert" in der Nacht von Freitag auf Sonnabend nicht nur einen geringen Geldbetrag, sondern auch Schokolade mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.