Geldbörse gestoheln

Kaltenweide. Täter entwendeten in einem Supermarkt das Portemonnaie eines 79-jährigen Langenhageners. Dieser hatte seine Geldbörse in der Hosetasche getragen. Hierdurch gerieten nicht nur die persönlichen Papiere sondern auch ein geringer Bargeldbetrag in die Hände der Täter.