Geldbörse gestohlen

Langenhagen. Taschendiebe waren am frühen Sonnabendmittag in einem Supermarkt am Pferdemarkt unterwegs. Aus einer am Einkaufswagen angehängten Handtasche einer 58-jährigen Kundin wurde die Geldbörse mit entsprechenden Inhalt gestohlen. Der Schaden beträgt 90 Euro.