Geldbörse gestohlen

Langenhagen. Zu einem Taschendiebstahl kam es am Sonnabend, um 14.35 Uhr bei Aldi an der Erich-Ollenhauer-Straße. Ein 33-jähriger Geschädigter verstaute seine Geldbörse nach Bezahlen an der Kasse bei Aldi in seiner Umhängetasche. Kurz danach wurde er ohne ersichtlichen Grund von einer unbekannten Person von hinten angerempelt. Beim Verstauen des Einkaufes bemerkte er, dass die Geldbörse fehlte und offensichtlich von dem Anrempler entwendet wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von 30 Euro.