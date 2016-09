Gelegenheit für Gespräche

Langenhagen. Einen Gesprächskreis für interessierte Bürger bietet der Verein Cultour&Co am Mittwoch, 19. Oktober, von 12 bis 14 Uhr im Restaurant Empire, Hoppegartenring 1. Jedermann ist willkommen. "Wir haben ein Angebot geschaffen, um aktive Personen in entspannter Atmosphäre zusammenzubringen und um untereinander in das Gespräch zu kommen. Hier können beispielsweise Vereinsvertreter auf Unternehmer treffen, Geschäftsleute können sich kennenlernen und Ideen sowie Informationen austauschen und für ihr Netzwerk wichtige Kontakte knüpfen. Selbstverständlich sind auch alle interessierten Privatpersonen ganz herzlich willkommen", sagt Organisator Horst-Dieter Soltau.