Gelegenheit genutzt

Langenhagen. Am Sonnabendmittag, gegen 12.30 Uhr, nutze ein Täter die Gelegenheit, öffnete die nicht verschlossene Tür eines auf dem Flohmarkt an der Theodor-Heuss-Straße abgestellten Daimler und entwendete das Portemonnaie und Smartphone aus dem Innenraum. In der Geldbörse des Flohmarkbetreibers befanden sich unter anderem 60 Euro.