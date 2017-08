Gelungener Auftakt

Engelbostel (ok). Die erste E-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg hat ihre ersten beiden Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Zunächst gab es gegen die Altersgenossen vom TSV KK am vorigen Dienstag ein 4:3 nach einer klaren 4:1-Führung zu Halbzeit. Groß spielte die Mannschaft am Freitag auf und ließ Vorjahresmeister Isernhagen beim 10:2 keine Chance. Die neuformierte Mannschaft um Trainer René Krems kann zuversichtlich in die neue Saison blicken.