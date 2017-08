Engelbostel geht am 7. September auf Halbtagesfahrt in die Domstadt

Engelbostel/Schulenburg. Die Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg lädt zu einem Gemeindeausflug nach Hildesheim ein. Am Donnerstag, 7. September geht es mit einem Bus in die Domstadt. Abfahrt an der Martinskirche ist um 12.30 Uhr.In Hildesheim gibt es für die Teilnehmenden eine Domführung. Danach ziehenn sie weiter in ein Café, wo sie zu Kaffee und Kuchen erwartet werden. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr geplant. Die Kosten liegen bei ca. 20 Euro pro Person, Anmeldungen nehmen die Leiterinnen der Frauenkreise sowie das Kirchenbüro unter der Nummer (0511) 74 11 74 entgegen.