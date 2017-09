Gemeindefest

Krähenwinkel (ok). Rund um die Matthias-Claudius-Kirche wird am Sonntag, 1. Oktober, Gemeindefest gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 12 Uhr startet dann das Gemeindefest mit Spielen für Jung und Alt. So wird erstmalig eine Matthias--Cläudius-Fotorallye stattfinden. Und zur Stärkung gibt es zum Beispiel leckere Kürbissuppe.