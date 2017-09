Gemeindefest rund um die Kirche

Matthias-Claudius-Fotorallye am Erntedanktag

Krähenwinkel. Entdeckerfreude und ein aufmerksamer Blick sind gefragt bei der Fotorallye rund um die Matthias-Claudius-Kirche, in der am Sonntag, 1. Oktober, das Erntedankfest mit anschließendem Gemeindefest gefeiert wird. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Danach kann man sich mit Kürbissuppe, gegrillten Würstchen, Steaks und Getränken stärken. Zur musikalischen Unterhaltung tragen der Posaunenchor, Flötenensembles und die Liedertafel Kaltenweide bei. Unterhaltsam soll es aber auch bei diversen Spielangeboten zugehen, unter anderem ganz traditionell bei Dosenwerfen und Sackhüpfen, aber auch beim Entdecken geheimnisvoller Zeichen, die sich an vielen Stellen auf dem Kirchengelände befinden – Teilnehmer der Fotorallye werden diese aufspüren. Bei Regenwetter finden Spiele für Jung und Alt im Gemeindehaus statt. Wie in jedem Jahr gibt es auch ein Kaffee- und Kuchenangebot mit selbsthergestellten Torten und leckeren Waffeln, die von einer Konfirmandengruppe gebacken werden. Wer für das Kuchenbüffet einen Kuchen spenden möchte, melde sich bitte im Büro der Matthias-Claudius-Gemeinde unter der Telefonnummer (0511) 97 33 99 80 oder unter Email: KG.Matthias-Claudius.Langenhagen@evlka.de. Erntegaben zum Schmücken des Altars können gerne am Sonnabend, 30. September, bis 15 Uhr am Eingang der Kirche abgegeben werden. Sie werden anschließend auf dem Gemeindefest verkauft. Der Erlös hieraus und aus den anderen Angeboten wird für die gründliche Sanierung der Empore und der Orgel verwandt.