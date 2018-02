Gemeinsam kochen

Langenhagen. Der Kochclub „Buon appetito“ öffnet an jedem dritten Donnerstag im Monat um 15.30 Uhr

in der Begegnungsstätte Brinker Park, Fuhrenkamp 26, seine Pforten. Nächster Termin ist am 15. März. Der Verien "Aktive Christen" lädt dazu ein,

Leckeres im März zu entdecken. Gemeinsam wird eine vegane Dönerrolle zubereitet - natürlich und gesund, frei von tierischen Produkten. Der Mensch ist, was er isst, doch was essen wir? Bei jedem Kochtreff gibt einige Tipps in Sachen Ernährung. Was brauchen unsere Körperzellen alles, um gesund zu sein? Was sollten wir von unserem Speiseplan streichen?

"Gemeinsames Kochen, Backen und die leckeren Sachen anschließend genießen in geselliger Gemeinschaft macht wirklich Freude", so der Aufruf.