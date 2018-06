Einführung des neuen Kirchenvorstandes in Godshorn

Godshorn. Am Sonntag, 10. Juni um 18 Uhr wird im Rahmen der Reihe „Gottesdienst Anders“ der neue Kirchenvorstand in die Godshorner Kirchengemeinde eingeführt. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ hat das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Pastor Falk Wook einen „etwas anderen Gottesdienst“ vorbereitet. Die musikalische Begleitung übernimmt wieder der Musikkreis conTAKT unter der Leitung von Jürgen Negelmann. Im Anschluss bietet der Förderverein mit einem Förderschoppen eine gute Gelegenheit, die neuen Kirchenvorstände in einem Gespräch näher kennen zu lernen.