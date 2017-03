Gemeinsam und gemütlich

ASF lädt zum Internationalen Weltfrauentag ein

Langenhagen. Für Sonnabend, 11. März, lädt die ASF (Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen) Langenhagen zum Internationalen Weltfrauentages am Mittwoch, 8. März, alle interessierten Frauen aus Langenhagen zum gemeinsamen, gemütlichen Frühstück ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem TALISA Kinderbuch-Verlag statt: Aylin Keller wird einen kurzen Vortrag über das Thema „frühkindliche Spracherziehung“ halten und eine Methode vorstellen, um Bilderbücher unterhaltsam und lehrreich für Kinder vorzuführen. Zudem haben Sie an diesem Tag die Möglichkeit, neben einem gemütlichen Frühstück, einen Blick in die teils einsprachigen, teils mehrsprachigen Kinderbücher des TALISA-Verlags zu werfen und Fragen zur mehrsprachigen Spracherziehung der Kinder zu stellen. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11tatt und beginnt um 9.30 Uhr. Das Ende ist für etwa 11 Uhr geplant. Die Teilnahme ist unentgeltlich und steht allen interessierten Frauen aus Langenhagen nach einer Anmeldung offen. Anmelden können sich Interessierte bis zum 7. März unter der E-Mail-dresse asf@spd-langenhagen.de.