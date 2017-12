Gemischte Lieder

Brinker Chor in der Kirche

Langenhagen. Der Termin ist seit Jahren fester Bestandteil im Kalender des Gemischten Chores Brink: Inmitten des Weihnachtsmarktes an der Elisabethkirche findet am zweiten Adventssonntag ein weihnachtliches Konzert statt. Unter der Leitung von Ilas Nicevic präsentiert der Gemischte Chor am Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr bunt gemischte weihnachtliche Lieder in der Kirche. Der Kleine Chor sowie die Stille Nacht zum Ende des Konzerts dürfen hier natürlich nicht fehlen. Abgerundet wird das Programm durch ein Solostück von Ilas Nicevic.„Für den Chor ist das Weihnachtskonzert der Höhepunkt des Jahres“, erklärt Sabine Fischer, Vorsitzende des Chores, „Wir haben uns die letzten Wochen intensiv auf das Programm vorbereitet und freuen uns darauf, auch einige neue Stücke zu präsentieren.“Der Eintritt zum Konzert ist frei.