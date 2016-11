Genaue Erläuterungen

Flächennutzungsplan wird ausführlich vorgestellt

Langenhagen (ok). Ein Punkt der nächsten Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses, die am nächsten Dienstag, 29. November, ab 17.45 Uhr im Ratssaal stattfindet, ist die Neuaufstellung des Fächennutzungsplanes mit der Vorbereitung des Auslegungsbeschlusses. Dieser Tagesordnungspunkt wird ausführlich vorgestellt und erläutert. Die Ausschussmitglieder werden über den aktuellen Stand, das bisherige Verfahren zum Flächennutzungsplan und die Themen Flächennutzungs- und Bebauungsplan im Allgemeinen informiert. Alle Rats- und Ortsratsmitglieder sind herzlich eingeladen; der Tagesordnungspunkt liegt am Anfang der Sitzung. Weitere Themen: Bebauungsplan "Münchner Straße West", Bedarfsabfrage für Integrierte Gesamtschule (IGS) in Kaltenweide, Aufbau des Klimaschutzmanagements und Controllings sowie Geschäftsordnungen der Sanierungsbeiräte Wiesenau und Kernstadt-Nord/Walsroder Straße. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.