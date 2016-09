Geöffnet

Godshorn (ok). Das Freibad in Godshorn bleibt auch über den 16. September hinaus geöffnet. Die Zeiten: sonnabends und sonntags 7 bis 17 Uhr; dienstags und donnerstags 6.30 bis 22 Uhr (am Abend mit Flutlicht); mittwochs und freitags 6.30 bis 15 Uhr und montags 6.30 bis 14 Uhr.