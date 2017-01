Geparkte Autos beschädigt

Langenhagen. Vom vergangenen Sonnabend meldet die Polizei Schäden an zwei geparkten Fahrzeugen: ein Opel Adam an der Hans-Böckler-Straße und ein Nissan an der Resser Straße in Engelbostel. Die Schadenhöhe ist in beiden Fällen beträchtlich im vierstelligen Bereich. Die Verursacher flüchteten von den Unfallstellen.