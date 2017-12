Gesang und Geschichten

Godshorn. Der DRK-Ortsverein Godshorn lädt für Sonnabend, 9. Dezember, zu seiner Weihnachtsfeier in die Kita am Kielenkamp 7 ein. Der Ortsverein möchte wie in jedem Jahr mit seinen Mitgliedern und Gästen in weihnachtlicher Atmosphäre ein paar besinnliche Stunden bei Kaffee und Kuchen mit Gesang und Geschichten verbringen. Für diese Veranstaltung gibt es aktuell nur noch Restplätze, deshalb bittet der Ortsverein um telefonische Anmeldung über Hannelore Riechers Telefon (0511) 78 41 50.