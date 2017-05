Geschichte mit Löwengrube

Krähenwinkel. Für Sonnabend, 20. Mai, lädt die Matthias-Claudius-Gemeinde zur Kinderkirche in das Gemeindehaus ein. Aus dem Alten Testament wird die Geschichte von Daniel in der Löwengrube erzählt. Kinder ab fünf Jahren können dazu singen, basteln, erzählen und spielen. Jüngere Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen herzlich willkommen.