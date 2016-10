Geschlossen

Langenhagen. Das Bürgerbüro, die Kfz-Zulassungsstelle und der Bereich Gewerbemelderecht bleiben am Mittwoch, 2. November, im Rathaus geschlossen. Grund für den eingeschränkten Service ist eine Schulung, an der die dort Beschäftigten teilnehmen. Am 2. November wird daher kein Notdienst angeboten.