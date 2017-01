Geschlossen

Langenhagen. Die Kfz-Zulassungsstelle im Langenhagener Rathaus bleibt am Mittwoch (4. Januar) und Freitag (6. Januar) geschlossen. Am Donnerstag (5. Januar) ist sie – bis auf eine einstündige Schließzeit von 13 bis 14 Uhr – regulär von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Verwaltungsstellen Godshorn und Kaltenweide bleiben in dieser Woche (erste Kalenderwoche) geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die eine der genannten Verwaltungsstellen aufsuchen wollten, um etwa einen Pass abzuholen, sollen sich bitte im Bürgerbüro unter (0511) 73 07-92 23 melden.