Geschlossene Pforte

Langenhagen. Im Programm der "Offenen Pforte" gibt es eine Änderung. Einblick in den privaten Garten an der Rosenstraße 8 sollte es am Sonnabend, 26. August, von 14 bis 17 Uhr geben, doch dies wurde kurzfristig abgesagt. Der Garten an der Rosenstraße 8 ist nicht zu besichtigen. Alle Termine und Adressen der "Offenen Pforte" sind auf der Internetseite www.langenhagen.de zu finden. Ein Programm-Zettel liegt im Rathaus aus.