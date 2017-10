Gesperrt

Godshorn. Der Sackgassenabschnitt der Straße Alt-Godshorn (von Hermannsburger Straße bis Wendehammer) wird am Mittwoch, 4. Oktober, gesperrt. Die Baufirma beginnt in den frühen Morgenstunden mit den Asphaltierungsarbeiten. Fahrzeuge sollten gegebenenfalls schon am Dienstagabend abseits des Straßenabschnitts geparkt werden.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.langenhagen.de/alt-godshorn