Gespräche und Infos

Krähenwinkel. Am Sonnabend, 16. September, in der Zeit ab 9.30 Uhr steht Hendrik Hoppenstedt, Kandidat der CDU für den Wahlkreis Langenhagen am Infostand des CDU-Ortsverbandes auf dem Platz der Grüngutannahmestelle an der Walsroder Straße 209 auf dem Hof Schmidt-Nordmeier den interessierten Bürgern für Gespräche und Informationen zur Verfügung.