Gesprächsabend

Langenhagen. "Wurde die Beichte nicht schon längst abgeschafft?" Diese Frage steht im Mittelpunkt des Vortrags- und Gesprächsabends am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67. Pfarrer Hannes Sorge führt in das Thema ein. Alle Interessierten sind herzlich zu dieser Veranstaltung aus der Reihe LieZaTreff Kultur eingeladen.