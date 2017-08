Gestört

Kaltenweide. Einbrecher versuchten am Sonntag gegen 1.30 Uhr eine Tür der Tankstelle am Kiebitzkrug aufzuhebeln, als sie durch die ausgelöste Alarmanlage gestört wurden und vom Tatort flüchteten. Möglicherweise entfernten sie sich mit einem dunklen VW Bus.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden an der Tür von 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.