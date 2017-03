Gestohlen

Langenhagen. Diebe klauten den blauen Ford Fiesta St, amtliches Kennzeichen GÖ – C 5413, im Wert von etwa 14.000 Euro vom Shuttle-Parkplatz an der Münchner Straße. Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.