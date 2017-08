Gesundheitstage

Langenhagen (ok). Gesundheitstage im CCL von Donnerstag, 17., bis Sonnabend, 19. August. Das Themenspektrum und die Aussteller sind vielfältig; die Vorträge auch. Die Besucher erwartet am CCL an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Dabei sind unter anderem viele Selbsthilfegruppen, aber auch Anbieter wie Curadent Zahnrtechnik und Zahnarzt Siedent, die City Apotheke und die Paracelsus Klinik mit den beiden Fachärzten Michael Neubauer und Kurosch Rassoulian. Auch vertreten: Der Bundesverband Neurofibromatose, die Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen, der SoVD-Landesverband Niedersachsen, der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land sowie SCL Fitness. Mehr Infos und genaue Zeiten zu den drei Tagen auf www.ccl-langenhagen.de.