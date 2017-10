Gewässerschau

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen führt am Mittwoch, 18. Oktober, die Gewässerschau für die von ihr unterhaltenen Gräben der dritten Ordnung durch. Anlieger und zur Benutzung der Gewässer Befugte können daran teilnehmen. Sie sollten sich dafür am 18. Oktober um 9.00 Uhr auf dem Betriebshof der Stadt Langenhagen, An der Neuen Bult 100, einfinden. Bei Rückfragen können sich Interessierte an Thorsten Brockmann wenden. Er ist unter der Telefonnummer (0511) 73 07 94 79 erreichbar.